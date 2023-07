Sharcigu muxuu ka qabaa in eedeysane maxkamad jooga wajigiisa la baahiyo?

14 Daqiiqadood ka hor

Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in lacag dhan kow iyo labaatan milyan oo doolar la xaday. Waxayna dowladda shaacisay magacyada sideed iyo toban qof oo musuqmaasuq lagu eedeeyay. Dhammaan eedeysanayaasha ayaa ah shaqaale dowladeed.

Sharciga Soomaaliya muxuu ka qabaa in warbaahin laga baahiyo muuqaalka eedeysanayaasha?

Soomaaliya ma cadda sharci si toos ah u abaaraya qodobkaan oo qeexaya in warbaahinta sida talafishinada raadiyaasha ama baraha bulshada laga baahin karo muuqaalada eedeysanayaasha jooga heerka dhagaysiga dacwadda. Balse waxaa jira qodob ka hadlaya cidda loo ogol yahay in ay goobjoog ka noqoto dhagaysiga maxkamadaha oo ku qoran xeerka ciqaabta.

“Xeerka 96 ee habka ciqaabta Soomaliya maxkamadaha marka ay dacwada qaadayaan, dadweynaha way u furan yihiin, cidwalbana way dhageysan kartaa marka laga reebo sababo ay ka mid yihiin amniga ama caafimaadka” ayuu yiri garyaqaan Maxamed Qaanuuni oo la hadlay BBC.

Balse waxaa jira sharuuc caalami ah oo dhigaya in eedeysanayaasha ay baaristu ku socoto, ee aan wali gaarin heerka dhagaysiga dacwadda ay sharci darro tahay in la baahiyo xogtiisa qaaska ah oo ay kamid yihiin magaciisa iyo wajigiisa, sida uu BBC u sheegay garyaqaan Sakariye oo ku taqasusay shuruucda caalamiga ah.

Balse qodobkaan labaad waxaa la socda shardi, kaas oo ah hadii qofka baaristu ku socoto uu yahay baxsad aan u soo gacan galin laamaha amniga in lagu baafin karo magaciisa iyo muuqiisaba.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa khudabadiisa jimcaha ee masjidka madaxtooyada ka sheegay in kiisaska dadka lagu soo eedeeyay musuqa si toos ah looga sii deyn doono talafishinada, wuxuu arrinkaan u cuskaday si ay ugu dhacdo maxkamadeyntu si daahfurn.

“kiis kasta oo musuqmaasuq la xiriira waa in toos looga daawada telefishinada si waxkasta u kala cadaadaan oo aan laysugu soo gaban” ayuu yiri madaxwene Xasan Sheekh.

Faa'iido ma u noqon kartaa eedeysanah in wajigiisa la baahiyo?

Abuukaate Qaanuuni oo kamid ah dadka aan la dhacsanayn in la baahiyo wajiga dadka maxkamaddu ku socoto ayaa qaba in mararka qaar ay faa'iido u noqon karto eedeysanaha in maxkamadeytiisa laga sii daayo warbaahinta si maqal iyo muuqaal ah.