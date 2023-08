Shan qof oo ku qaldamay Putin iyo halkii ay ku dambeeyeen

Madaxda xukunka haysa qaabka ay ula macaamilaan mucaaradka ama kuwa dhaliila maaha wax ku cusub dowlado badan oo caalamka ka jira, inkastoo dhibtu ay timaado in la caddeeyo in sargaal dowladeed uu mas’uul ka yahay dhibka soo gaara dadka dhaliila.

Sheekadu way dheer tahay, laakiin Prigozhin ayaa joojiyay kacdoonkii. Runtiina, waa markii saaxiibtinimadii uu Putin la lahaa ay soo afjarantay. Haddii Prigozhin uu dhintay: dhimashadiisu ma shil baa? Maamulka Putin ma ku lug leeyahay? ? Waa su'aalo - jawaab sax ah oo u baahan waqti iyo dulqaad.

Laakiin waxaa jira dad kale oo ay is qabteen Putin oo aan masiirkoodu wanaagsanayn. Qaar ayaa si dirqi ah uga badbaaday in la dilo, qaarna waxa ay ka baxsan waayeen dabinada loo dhigay.

1990-meeyadii, Boris Nemtsov wuxuu ahaa xiddigii siyaasadeed ee Ruushka ka dambeeyay. Waxa uu noqday ra’iisal wasaare ku xigeen, markii dambena waxa uu u muuqday in uu noqon karo madaxweyne – laakiin Putin ayaa madaxweynenimada ka dhaxlay Boris Yeltsin sanaddii 2000 .

Baaritaan ay sameeysay dowladda Britain ayaa lagu ogaaday in Litvinenko ay sumeeyeen saraakiisha Ruushka ee FSB Andrei Lugovoi iyo Dmitry Kovtun. Moscow ayaa beenisay in ay lug ku leedahay, balse waxay diiday in ay soo wareejiso labadii tuhmane si loo maxkamadeeyo.