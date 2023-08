Cilmibaaris: Maxay dadka qaar u xanaaqaan marka ay gaajeysan yihiin?

10 Daqiiqadood ka hor

Degganaanta goorta lagu gardarreysto waxay u baahan tahay isxakameyn, waxaana jirta aragti Cilmu-nafsi oo muddo dheer la aaminsan yahay, taas oo ah in isxakameyntu ku tiirsan tahay heerka Gulukoosta ee dhiigaaga ku jirta.

Marka aad gaajeysan tahay waxaa kugu yaraanaysa Gulukoosta, taas oo ka dhigan in dulqaadku kaa dhamaan doono inta ay gaajadu kusii hayso.

Waxaa jirta daraasad ay seynis-yahannadu lamaaneyaal is qaba siiyeen boombalo lagu matalayo lamaanahooda. Muddo 21 habeen ah ayey habeen walba seynis-yahannadu cabbirayeen heerka gulukoosta ee dhiigooda ku jirta, waxayna lamaanayaasha siiyeen biinan ay u sheegeen in ay ku dhejiyaan boombalada lagu matalayo lamaanahooda iyaga oo tirada biinanka ku salaynaya heerka uu qofku is leeyahay xanaaqaagu wuu gaarsiisan yahay. Waxay ka dhigan tahay qofka aad u xanaaqa wuxuu biinan badan ku dhejin doona boomabalada lagu matalayo lamaanihiisa marka la barbar dhigo kan wax yar xanaaqay amaba aan dhirfinba.