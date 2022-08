Maxay yihiin diyaaradaha Drons-ka ee laf dhuun gashay ku noqday Ruushka?

48 Daqiiqadood ka hor

Hoggaamiyaha uu Ruushka u magacaabay gobolka ayaa sheegay in diyaarad aan duuuliye lahayn oo laga leeyahay dalka Ukraine ay bar-tilmaameedsatay maraakiibta badda madow ee Ruushka ee ku sugan magaalada Sevastopol taas oo la soo riday Sabtidii.

Waxa uu sheegay in la hawl galiyay difaacyada hawada ee maraakiibta, isla markaana la burburiyay diyaarada aan duuliyaha lahayn ee Ukraine. "Waxay ku dul dhacday saqafka sare ee xarunta," ayuu yiri. "Ma jiro wax khasaare ah oo la taaban karo, mana jirto cid wax ku noqotay."

Goor dambe oo Sabtidii ah, Mr Razvozhayev wuxuu sheegay in nidaamyada lidka diyaaradaha ay mar kale ka hawlgaleen Sevastopol, laakiin wax tafaasiil ah kama uusan biixin.

Saraakiisha reer galbeedka ayaa sheegay in dhacdooyinkan ay saameyn weyn ku yeelanayaan howlgallada iyo maskaxda ciidamada Ruushka.

Hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in saraakiisha QM loo oggolaan doono inay galaan xarunta nukliyeerka ee Zaporizhzhia. Aqalka Kremlin ayaa arrintan sheegay kaddib wada hadal telefoonka ah oo dhex maray Putin iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.

Wuxuu sheegay in howlaha militari ee ka socda hareeraha Zaporizhzhia ay tahay in la soo afjaro wuxuuna ku boorriyay xukuumadda Moscow inay u oggolaato in komeerayaasha ay galaan halkaas.