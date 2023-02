Ruushka oo muhaajiriinta ku qasbaya in ay ku biiraan dagaalka

Saacad ka hor

Maxaabiis badan ayaa hadda ka cabsi qaba in lagu qasbo in ay ku biiraan dagaalka,sidoo kale muhaajiriinta Asian-ka ah ayaa xaaladdan la kulmaya.

Waxa ay intaasi ku dartay in waalidiinta maxaabiista ay doonayeen in ay tagaan maxkamada si ay u arkaan in caruurtooda aysan aadin Ukraine.

Laakiin way diideen, cabsi ay ka qabaan in dhibaato loo gaysto carruurtooda haddii ay xabsiga ku sii jiraan.

Maamulka xabsiga ayaan wax jawaab ah ka bixin fariin ay BBC-du u dirtay oo ahayd in laga in ay ka jawaabaan eedeymaha ah in maxaabiista lagu qasbay in ay ku biiraan ciidamada, si loo geeyo goobaha dagaalka ee Ukraine.