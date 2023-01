Xarardheere: Maxaad ka taqaannaa magaalada muhiimka u ahayd Al-Shabaab ee maanta lagala wareegay?

Wasiirka ayaa BBC-da u sheegay in dadka qaar ay magaalada isaga qaxeen iyagoo ka cabsi qaba inuu dagal ka dhaco halka kuwa kalana ay weli gudaha magaalada ku sugan yihiin.

Wuxuu sidoo kale BBC-da u sheegay in ciidamada dowladda ee la wareegay magaalada ay magaalada dhinac ka dageen si ay baaritaan dheeraad ugu sameeyaan khataraha ka dhici kara, sida miino-baaris maaddaama Al-shabaab ay muddo 10 sano ka badan maamulayeen.

Waxa uu sheegay in ciidamada ay ku raad joogaan xoogaggii Al-shabaab oo la aaminsan yahay in saacado ka hor ay magaalada isaga baxeen.

Wararka ayaa waxay sheegayaan in degamada Xarardheere ay ka mid ahayd meelaha ay Al-Shabaab si weyn uga qorato dhalinyarada ay dagaalka geliso.

Dadka qaar ayaa waxay sidoo kale aaminsan yihiin in xeebta u dhow ee magaalada ay kala soo degi jireen hubka iyadoo gobollada kale ay halkaas uga gudbin jirtay.

Waxa uu sidoo kale BBC-da u sheegay in dagaallada Soomaaliya ka dhacayay ay ku yaraayeen oo inta badan ay ahayd meel iska xasilloon marka laga reebo isku dhacdyo la xiriira daaqsinta oo u dhaxeeyo xoola-dhaqatada.

Barafasoor Axmed Salaad Kulmiye oo ka jawaabaya su’aashaa ayaa sheegay in muddadaas ay dad badan oo degganaa magaalada oo hanti iyo kheyraad kale ku haysteen ay isaga haajireen kuwaas oo qaar Xamar u qaxay qaarna ay deegaannada kale ee Galgaduud u qaxeen.

“Sababta ugu weyn waxay ahayd in markii ay dhowr sano joogeen ay bilaabeen in dadka ay ku qasbaan afkaartooda, sida waxbarashada carruurta qofka diidana ay dhibaato u geystaan marka taas waxay horseedday in dadka ay ka cararaan oo magaalada ay qaxooti isku baddasho.”