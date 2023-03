Ra'iisul wasaare Xamse ma ahane madaxda kale ee caalamka ee fagaare ka ilmeeyay

32 Daqiiqadood ka hor

Vladimir Putin

Waxaa markaas la is weeydiinayaa in uu la ooyay baroordiiq ama in uu dareemayay in uu dambi weyn ka galay saaxiibkiis soo gacan qabtay?.