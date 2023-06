Intan ka ogow labada taajir ee feerka ku balamay?

31 Daqiiqadood ka hor

Musk ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in uu "diyaar u yahay dagaal kadhaco goobta qafilan" isaga iyo Mr Zuckerberg.

Musk 52 sano jir noqonaya dhammaadka bishan ayaa markaas ugu jawaabay qoraalka Mr Zuckerberg in uu joogo "Vegas Octagon." Waxa uu goor dambe faafiyay muuqaal loo fahmay in uu ku muujinayo in farrintiisu kaftan tahay.