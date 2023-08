Waa kuma Sheegow, ninka ay dowladdu soo xirtay ee lagu muransanyahay darajadiisa?

57 Daqiiqadood ka hor

Booliiska ayaa sheegay in maleeshiyadan ay dadka rayidka ah ku dhacayeen magaalada.

Balse arrimaha ayaa haatan is beddelaya. Madxaweynaha ayaa mamnuucay in hub culus lagu dhex wato waddooyinka wuxuuna doonayaa in la hagaajiyo amniga.