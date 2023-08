"Yaxaaska" oo ku guuleystay doorashadii dalka Zimbabwe

Si kastaba ha ahaatee, mucaaradka ayaa ku andacoonaya inay dhacday ku shubasho codbixineed oo baahsan, goob joogayaal caalami ahna waxay sheegeen in codbixintu ay ka hoos martay heerarka dimoqraadiyada.

Markii ugu horeysay ee uu noqday madaxweynaha, Mr Mnangagwa - oo loo yaqaan "Yaxaaska" naxariis la'aantiisa awgeed wuxuu ballanqaaday in uu bilow cusub u horseedi doono dadkiisa.

Ballanqaadkii Emmerson Mnangagwa ee ahaa in uu dammaanad qaadayo xuquuqul insaanka ayaa sidoo kale u muuqata mid mugdi ku jirta, iyadoo wax yar iska beddeleen arrintan tan iyo markii uu xilka ka tagay Mugabe.

Dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in 80-jirkani uu aamusiyay mucaaridkiisa, isla markaana uu ku gacan seyray tabashooyinka mucaaradka lagasoo bilaabo ololihii ilaa cod bixinta, taasoo dabcan la filayey inuu ku guuleysto.

Guddiga doorashada Zimbabwe (ZEC) ayaa sheegay in musharraxa isbaheysiga isbedel doonka ah ee Nelson Chamisa oo ahaa caqabadda kowaad ee Emmerson Mnangagwa, uu helay 44% codadkii la dhiibtay.

Emmerson ayaa helay in ka badan 2.3 milyan oo cod, halka Nelson uu helay 1.9 milyan oo cod, sida ay sheegtay ZEC. Dadka u soo baxay codbixinta dalka oo ku dhawaa 16 milyan ayaa ahaa 69% ee tirada guud ee dalkaas, guddiga doorashada ayaa sidan sheegay.

Mucaaradka ayaa ku andacoonaya in doorashada lagu shubtay, balse maxkamadda dastuuriga ah ayaa taageertay natiijada.

Afhayeen u hadlay isbahaysiga CCC ayaa soo dhigay barta X - oo hore loogu yiqiin Twitter - in xisbigu diiday "natiijo kasta oo si degdeg ah la isugu keeno iyada oo aan si sax ah loo xaqiijin".

Promise Mkwananzi, oo ah af hayeenka xisbiga, ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP in CCC uusan saxiixin "beenta" natiijada kama dambaysta ah "ma aqbali karo natiijada".

Waxa uu sheegay in xisbigu uu dhawaan ku dhawaaqi doono talaabada xigta ee uu qaadayo.

Isku soo wada duuboo doorashada ayaa ahayd mid aan rabshado ka dhicin, balse xubnaha isbahaysiga CCC ayaa lagu xukumay wax ay ku tilmaameen eedeymo been abuur ah oo la doonayay in lagu wiiqo xisbiga. Isbahaysigu waxa uu sheegay in booliisku ay mamnuuceen dhowr jeer shirarkooda tan iyo bishii Luulyo, iyo ku dhawaad 100 kulan tan iyo markii la aasaasay bishii Janaayo ee sannadkii hore.