Nin dhintay isagoo ku baryootamaya biyo i waraabiya oo qoyskiisa magdhaw la siinayo

52 Daqiiqadood ka hor

Jaamacad ku taal gobolka Kentucky ee waddanka Mareykanka ayaa oggolaatay inay $14 milyan oo doollar ay siiso qoys nin ciyaarta lagdinta dheeli jiray oo u dhintay jirka oo aad u kululaaday aawadii kaddib markii uu ku baryootamay in biyo la siiyo xilli uu tababaranayay.

Grant Brace, oo 20-jir ahaa, ayaa dhintay bishii Agoosto 2020, kaddib markii uu wax badan degdeg ku fuulay oo uu misana uga soo degay buur. Qareennadiisa ayaa sheegay in tababarayaashiisa ay u diideen inuu biyo cabo.

Jaamacadda Cumberlands ayaa sheegtay inay rajaynayso in heshiiska la gaaray uu arrintaas soo afjari doono.

Balse waxa ay ku adkaysatay in ay dacwaddaas ka guulaysan laheyd haddii ay sii wadi laheyd maxkamadaynta.

“Waxaannu rajaynaynaa in waqti hore xal laga gaaro doodda dhanka sharciga ay qoyska Brace u horseedi doonto deggaanshiyo iyo inay ka bogsadaan waxa soo gaaray,” guddoomiyaha jaamacadda Jerry Jackson ayaa sidaasi ku sheegay bayaan uu soo saaray.

Dacwadda ayaa lagu sheegay in Brace oo ka soo jeeda Louisville, uu “aad u jahawareeray” kaddib maalintii koobaad ee uu tababarka adag ku qaatay aagga loo yaqaan “Buurta Ciqaabta” ee xaruunta dhexe ee jaamacadda.

Wiilkan jaamacadda ku cusbaa ayaa la ogaaday in hurdadiisa aanay iskutoosnayn iyo in ay hoosayso in diiradda uu marqura meel saaro, taas oo ku qasabtay inuu qaato dawooyin ay tahay inuu biyo badan u cabbo, gaar ahaan waqtiga uu tababarka samaynayo.