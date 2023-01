"Hindiya iyo Pakistan waxay ku dhowaadeen inay isu adeegsadaan hubka nukliyeerka"

Saacad ka hor

Buuggiisa oo lagu magacaabo In Never Give An Inch: Fighting for the America I Love (Taako ha siin: U dagaallamidda Ameerikada aan jeclahay), ayuu Mr Pompeo ku sheegay in "uusan ku fekereyn in dunidu ay si buuxda u ogtahay sida ay Hindiya iyo Pakistan qarka ugu saarmeen inuu ka dhex dhaco dagaal nukliyeer bishii February 2019".