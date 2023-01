Muxuu yahay "dambiga" uu Ronaldo ku sameeyay Sacuudiga gudihiisa ee uu ciqaabta adag ku muteysanayo?

Saacad ka hor

Gudaha dalka Sacuudiga, waxaa mamnuuc ah in nin iyo haweney aan is guursan ay sameeyaan xiriir jinsi ama galmo, waana arrin dambi ka ah dalkaas oo ciqaad aad u adag lagu muteysto.

Qaar ka mid ah dadka ka hadla arrimaha ciyaaraha, oo ay soo xigatay BBC-da laanteeda luuqadda Urdu ayaa sheegay in Ronaldo uu gogol la wadaagayay lamaanihiisa oo lagu magacaabo Georgina, taasoo aysan weli is guursan.

Mowduucan ayaa hadal-heyn aad u weyn ka dhex abuuray baraha bulshada, dadka qaarna waxay sheegayeen in Ronaldo uu halis ugu jiro sharciga ciqaabta adag.

Waxaase xusid mudan in la sameyn karo fasax gaar u ah Cristiano oo looga weecinayo in uu qabto xeerkaas.

Warbaahinta caalamka qaarkeed, oo uu ka mid yahay wargeyska Hindistan Times ayaa qoraya in Ronaldo iyo lamaanihiisa ay si bareer ah u jebiyeen sharciga Sacuudiga, halka mas’uuliyiinta dalkaasna ay ilaa hadda iska indho tirayaan arrintaas.

Tallaabadii uu ciyaaryahankan taariikhiga ah ugu biiray horyaalka Sacuudiga ayaa isbaddal weyn ku sameysay guud ahaan kubbadda cagta Carabta, inkastoo dhinaca kalena la rumeysan yahay in ay saameyn doonto dhaqanka iyo shuruucda.

Waa tuma Georgina Rodriguez?

Wargeyska The Sun ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa shaaciyay in Georgina aabbeheed oo lagu magacaabo Jorge Rodriguez uu muddo toban sano ah xabsi ku qaatay ka dib markii lagu helay dambi ku saabsan in uu daroogo iibiyo.