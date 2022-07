Fannaanka jiidda hore ee dagaalka ku jira ee marna qoriga qaata marna guubaabiya askarta

Fanaan Slava, ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhibaatada ka jirta dalkiisa cod dheer, oo farriin adag xambaarsan lagu gudbiyo.

Fanaanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in la is weeydiiyo waxa uu ku saabsan yahay dalka Ukraine, oo dunida laga codsado in si guud xal loo helo dagaalka.