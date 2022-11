Koobka Adduunka: Goolhaye dhexda looga taag waayay, kuna ekaan waayay goolka oo la ganaaxay

55 Daqiiqadood ka hor

Devis Epassy oo bedalay Onana ayaa beeniyay in kooxdiisa uu khilaaf ka dhex taagan yahay.

Kulankii ay Cameroon 3-3 la gashay Serbia ayaa siisay fursad ay ugu gudbi karto wareegga 16-ka, balse waa in xulkaas uu ka badiyo Brazil oo shan goor qaaday koobka adduunka.

“Tartankan waxaa muhiim ah in aad muujiyo rabitaanka ah in aad guul gaarto. Kooxdu waxa ay dheeshay ciyaar wanaagsan. Waxaan dareennay in xulka Serbia uu daallanaa, waana ka faa’iideysannay,” ayuu yiri Vincent Aboubakar.