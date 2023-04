Cilmi-baaris: Faa'iidada ay leedahay go'aan qaadhasha la'aantu

8 Daqiiqadood ka hor

Go’aan qaadasha la’aantu waxay u muuqan karta dabeecad aan cidna door bidin. Balse cilmi baaris ayaa muujinaysa in dhab ahaantii ay horseeddo in qofku qaado talaabada saxda ah.

Sida Chindi-ba ka muuqata go’aan gaaris la’aanta waxaa lala xiriiriyaa dhibaatooyinka sida cabsida aan sababta alahayn, hase yeeshee daraasad dhawaan soo baxaday ayaa soo jeedinaysa in ay sidoo kale noqon karto wax wanaagsan - waxay inaga ilaalinaysaa qaladaadka caqliyeed ee aadka loo sameeyo sida waxa loo yaqaan eexda hubinta oo ah in qofku kalsooni ku qabo go’aankiisa xitaa hadii aanu sax ahayn, saas darteed qofka qaba go’aan qaadasho la’aanta marka uu go’aan gaaro badanaa gunaanadkiisu waa uu ka xikmad badan yahay kan ku degdega in go’aan laga gaaro wax walba si tallaabo deg deg ah loo qaado. Balse sirtu waxay tahay in aad barato marka la dib dhigpo go’aan qaadashada iyo marka la jabiyo waxa kaa hor taagan inaad soo gabagabeyso qiimeynta.