Maxay tahay diyaaradda siday dahabka iyo hubka ee la qabtay?

23 Daqiiqadood ka hor

Madaxda Zambia waxay ku dhawaqeen diyaradda ay qabteen in ay siday lacag badan oo doolar ah, dahab, hub, rasaas iyo lix ruux oo u dhalatay Masar.

Diyaaradda oo ka timid Qaahira laguna qabtay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kenneth Kaunda ayaa baraha bulshada ka dhalisay hadallo is khilaafsan.

Warbaahinta Zambia ayaa soo bandhigtay sawiro iyo fidiyow ay ku sheegeen in howlgal weyn lagu qabtay 10 qof oo shisheeye ah oo lix ka mid ah yihiin Masaari iyo lacag ka badan 5 milyan oo doolar.

Sidee lagu lagu ogaaday diyaradda?

Sheekada diyaaradda waxaa la ogaaday markii agaasimaha guud ee guddiga la dagaalanka maandooriyaha Zambia, Nason banda, uu shir jaraa’id kaga dhawaaqay khamiistii in diyaarad ay saaran yihiin waxyaabo khatar ah ay ku soo degtay garoonka diyaaradaha Kenneth Kaunda saacaddu markii ay aheyd 7dii fiidnimo.

Sidoo kale Panda wuxuu sheegay in diyaaradda xoog lagu galay markii guddiga la dagaalanka maandooriyaha iyo hey’adaha kale sharci fulinta heleen xogta diyaaradda.

Wuxuu sheegay in howlgalka lagu qabatay lacag gaareysa $5,697,700, 5 bistoolo, 7 qasnad oo rasaas ah, iyo dahab gaaraya 127.2602 kiilo. Sidoo kale wuxuu sheegay in baarista lagu soo xiray 10 qof oo mid Zambia uu u dhashay, 6 masaari ah, qof u dhashay Netherland, qof Spain ah iyo qof u dhashay Latvia.

Warbaahinta gudaha oo xiganeysa saraakiil dowladda ayaa sheegay in lacagta la qabtay lageeyay baniga dhexe intii ay baarista socotay sidoo kalena baarista lagu xaqiijiyay in aysan dahab aheyn wixii la qabtay balse ay ahaayeen macdan kale oo qaali ah sida nuxaas, nickel iyo zinc.

Halkee laga leeyahay diyaaradda?

Baraha bulshada ayaa lagu wadaagay in magaca diyaaradda sida ay mas’uuliyiintu dowladda ku sheegeen qoraalkooda uusan aheyn sidoo kalena aysan sheegin numberka diwnaaglelinta diyaaradda balse ay ku sheegeen oo kaliya in diyaaradda ay numbeerkeedu yahay (T7-WSS)

Warar kala duwan ayaa laysla dhexmarayaa baraha bulshada oo ku saabsan cidda iska leh diyaaradda. Tifaftirihii hore ee wakaaladda wararka Masar ayaa sheegay in uu ilo rasmi ah ka helay xogta diyaaradda taas oo cadeyneysa in diyaaradda iyo lacagtaba aysan Masar laheyn.

“Dhabtii diyaaradda tirsigeedu waa (T7) waana numbarka Lebanon taas oo macnaheedu yahay in diyaradda laga leeyahay Lebanon. Masar way soo martay oo kaliya ee lagama lahan”.

Mid ka mid ah xarumaha ku takhasusay baarista ayaa sheegay in diyaaradda magaceedu uu yahay The Bombardier Global Express kana diwaangashan tahay Jamhuuriyadda San Marino balse aan la ogeyn cidda leh waxayna ku shaqeeysa magaca shirkadda Flying Group Middle East oo xarunteeda tahay Dubai. Xarunta ayaa sidoo kale sheegtay in diyaaradda ay safar ku martay dhowr magaalo oo Carbeed oo ay ku jiraan Qaahira, Dooxa, Dubai, Tripoli iyo Benghazi.