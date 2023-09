Waa kuma hoggaamiyaha askarta ee afgembiyay 'ina adeerkiis' mar dibad jooga ka dhigay?

Saacad ka hor

Janaraalka oo 48 jir ah ayey u muuqataa in uu yahay nin ay shacabkiisu doonayaan maadaama ay askartiisa so dhaweeyeen, laakiin dad badan ayaa qaba in uu yahay hoggaamiye lama filaan ah.