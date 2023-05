Caro ka dhalatay wargeys ku baaqay in meesha laga saaro Madaxweyne Erdoğan

Saacad ka hor

Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan, iyo taageerayaashiisa ayaa si caro leh uga falceliyay warbixin uu daabacay wargeyska The Economist ee ka soo baxa London.

Wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay ereyada “Doorashada ugu muhiimsan 2023”, “Badbaadiya Dimuqraadiyada” iyo “Waa in Erdoğan meesha laga saaro”.

Maqaalka wargeyska uu uga hadlay doorashada Turkiga ka dhici doonta 14-ka May ayuu ku sheegay in “guuldarro soo wajahda Erdoğan ay dimuqraadiyiinta caalamka tusi doonto in laga adkaan karo hogaamiyayaasha awoodda badan”.