'Hanqar ayaa madaxa iiga dhacay, waanan ka badbaaday'

11 Daqiiqadood ka hor

Scott wuxuu sheegay in maadaama uu yahay nin lo’leey ah badanaa looga tagi jiray banaanka, si uu u ilaaliyo alaabaha xilliyada uu gugaca darini jiro.

Tracey waxay sheegtay in meel cabaar u jirta ay ka arkayeen duufaan, “mar loo eego sida uu cirku u ekaa maalinkaas wax Qatar ah oo la filan karay ma jirin.”

“Fardihii way isku dhacdhaceen, intii cabaar ah xaalku wuu isku qasnaa.”

Gabadha yar oo aan sidaas waxba u xuusan Karin ayaa sheegtay in ay layaabtahay in awoodaas xoggan aysan saameyn cunug sanad jir ah , balse waxay xustay in waligeed aysan dareemin wax uga yimid biriqdaas.