Waa kuma dilaaga lagu magacaabo "maska" ee xabsiga laga sii daynayo?

Saacad ka hor

Balse maxkamada sare ee dalka Nepal ayaa amartay in la sii daayo Subraj Arbacadi kadib markii kooxdiisa sharciga ay ku guulaysteen codsi ah in la dhimo xukunkiisa sababo la xiriira da’diisa iyo dhaqankiisa wanaagsan.

Wakaaladda wararka ee France Press ayaa sheegtay in xukunku maxkamadda lagu sheegay "in lagu sii hayo xabsiga aysan waafaqsanayn xuquuqda aadanaha ee maxbuuska," waxayna farta ku fiiqday in si joogto ah looga daweeyo cudurrada wadnaha oo ay tahay arrin kale oo sii deyntiisa horseedday. Qareenkiisa ayaa sheegay in laga yaabo in la sii daayo Khamiista maanta ah.