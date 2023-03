Saddex qodob oo horyaalla safarka Xasan Sheekh ee Kismaayo

Saacad ka hor

Bayaan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uu soo indha indhayn doono xaaladda deegaannada maamulkaasi, iyo taabbagelinta qorshaha dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.

Doorashooyinka Jubbaland

Dabayaaqadii bishii Agoosto, 2022, ayaa hindise sharciyeed la hordhigay baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland waxaa markii dambe lagu meelmariyay in muddo xileedka xukuumadda iyo kan baarlamaanka maamulkaasi laga dhigo shan sanadood halka markii hore uu ahaa afar sanadood.

Qodobkaas sharciga ah ee uu baarlamaanku meelmariyay ayaa ka dhigan in muddo xileedka madaxweynaha Jubaland uu dhammaan doono Agoosto 2024.

Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, oo dhawaan ka hadlayay meel fagaare ah ayaa sheegay in “Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam uu waqtigiisii dhammaaday, oo haddii la fiiriyo lix bilood ayaa u hartay, bisha sideedaad bay uga egtahay,”

Dhanka kale xildhibaan Mursal Maxamed Khaliif oo isna ka tirsan xildhibaannada laga soo doorto deegaannada Jubaland ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay inay tahay in muhiimad la siiyo in waqtigii loogu talagalay lagu qabto doorashooyinka.

Waxa uu intaasi ku daray in haddaanan doorashooyinka lagu qaban waqtigii loogu talagalay, taasi ay keeni karto deganaanshiyo la’aan siyaasadeed.

Dagaalka ka dhanka ah al-Shabaab ee deegaanada Jubbaland.

Madaxweynaha oo hore u shaaciyay dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab, ayaa sheegay in ficillada Shabaab ay yihiin kuwo aan la aqbali karin.

Haatanna waxaa la filayaa in madaxweynuhu uu madaxda Jubaland kala hadli doono sida ay dhankooda uga bilaabi lahaayeen duullaan ka dhan ah Al-Shabaab.

"Hadda, 15 sano kaddib waxaan u xusul duubeynaa in la baddalo qorshaha oo aan adeegsanno istiraatiijiyad cusub. Wax walba oo waxtar lahaa ayaan ka qaadaneynaa labadii xeeladood oo hore," ayuu yiri.

Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in shacabka Soomaaliya oo wadaaga diinta Islaamka ay u sheegi doonaan in "fikirka kooxaha xagjirka ah uusan raad ku lahayn diinta."

Sidoo kale waxa uu sheegay in ay Al-Shabaab ka hor istaagi doonaan dhaqaalaha ay helaan.

Saddex Dowlad-goboleed oo ka mid ah federaalka Soomaaliya ayuu sheegay in ay hadda ka socdaan dagaallo ay shacabka deegaannada qayb ka yihiin oo lagu wajahayo Al-Shabaab, halka Dowlad-goboleed afaraad uu ka socdo diyaar garow, kan shanaadna aysan ku badneyn Al-Shabaab balse ay ku sugan yihiin tiro yar oo kooxda IS ah.

In xal loo helo arrinta Gedo

Maalmo kaddib markii bartamihii bishii May, 2023, xilka madaxtinimada loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maamulka Jubaland waxa uu sheegay in madaxwaynaha cusub ay ka rajeynayaan in maamulka gobolka Gedo uu dib ugu soo celiyo gacanta Jubaland.