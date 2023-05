Maxaad ka ogtahay fitamiinka gabowga dib dhiga? xaggeese laga helaa?

In aynaan dhiig bax u dhiman marka dhaawucu yar yahay ama in uu jirku ka bogsado dhaawaca kasoo gaara bannaanka ayaa ah labada shaqo ee ugu muhiimsan ee fitamiin K inoo hayo.

Inkasta oo loo leeyahay aqoon ka yar tan fiitamiinnada C ama D, waxaa fiitamin K ku duugan sir kale oo ah in uu dhimo xawaaraha gabowga.

Fitamiinnadu ma aha wax laga il baxay

Waxaa laga yaabaa in ay inoola muuqato barashada fiitamiinnada ee xilligan in ay tahay wax aan micno weyn ku fadhin , balse boqol sano ka hor waxay ahaayeen halka ugu sareysa ee cilmiga sayniska. Magaca “vitamin“ waxaa soo jeediyey saynisyahankii baayookemistiga Casimir Funk sannadku markuu ahaa 1912. Wuxuux magacan u isticmaali jiray in uu ku qeexo waxyaabaha aasaaska u ah quudka intiisa ugu yar kuwaas oo muhiim u ah caafimaadka.