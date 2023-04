Jahawareer ka dhashay 'dhaqanxumo' ay sheegeen in ay la dagaallamayaan maamulka Gobolka Banaadir

Saacad ka hor

Arrintaas ayaanse halkaas ku istaagin, waxaana iyana mar kale la soo tebiyey in maamulka gobolku amray in la weeraro hudheelo iyo meherado ganacsi oo gaar ah kuwaas oo lagu eedeeyey in ay ka mid yihiin goobaha ‘dhaqan-xumada iyo waxyaalaha mamnuuca ah’ ka shaqeeya.

Maamulka gobolka Banadir ayaa sheegay in uu shatiga kala noqday maqaayado iyo hoteello ku yaalla Muqdisho oo sida ay sheegeen dhaan xumo lagu sameeyo sida isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha. "Markii hore shatiyada waxa ay ku heleen in loo furay maqaayado ahaan, markii dambana waxa aan billownay baaritaanno iyo dabagal aan ku sameyneyno maqaayadaha ku yalla muqdisho, qaabka ay shatigooda u isticmaalayaan iyo in waxa ay shatiga u qaateen uu meeshaasi ka socdo iyo in kale,tankale goobaha aan soo xirnay agagaarkooda waxa ku yaallay maqaayado kale wax saameyn ahna kuma aysan yeelan howlgalladeenna” ayuu BBC u sheegay Saalax Dheere oo ah afhayeenka maamulka gobolka Banaadir.