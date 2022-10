Labo shardi oo ku xiran lacagta lala soo geli karo Kenya iyo tirada la oggol yahay

Saacad ka hor

Saraakiisha waaxda canshuuraha ee garoonka ayaa sheeegay in lacagtaas lagu soo qariyay boorsooyin ay ku jireen dhar iyo kabo, si sharci darro ahna lagu soo geliyay Kenya, sida ay tebiyeen warbaahinta Kenya oo ay ka mid yihiin wargeysyada Daily Nation iyo The Standard.

Lacagtaan ayaa la qabtay kadib markii baaritaanno lagu sameeyay boorsooyinkii ay wateen haweenkan oo la sheegay in ay kasoo degeen diyaaradda Ethiopian Airlines oo ka timid waddanka Hindiya.

Bayaan ay soo saartay Waaxda Canshuuraha Kenya oo magaceeda loo soo gaabiyo "KRA" ayaa lagu sheegay in dumarkan loo gudbiyay booliska si ay ugu sameeyaan baartiaan dheeraad ah, kaas oo lagu ogaanayo Meesha ay ka keeneen lacagta iyo caddeymo kale oo ku gedaaman arrintooda.

Booliska ayaa laga dhowrayaa in ay la xiriiraan dowladda Hindiya, si loo ogaado cidda iska leh lacagtan.

Kenya waxaa mamnuuc ka ah in xuduudaheeda lala soo galo lacag caddaan ah oo aan oggolaansho loo heysan.

Shuruudaha ku xiran lacagta lala safro

Qodobka 12-aad ee xeerka ay dowladda Kenya u sameysay dembiyada la xiriira lacagaha ayaa dhigaya in qof walba oo waddanka soo galaya ama ka baxaya lagula xisaabtamo lacagaha uu wato.

'Dhibku lacagta ma aha'

Caadiyan dambi ma aha lacagta ay wateen dumarka lagu qabtay garoonka diyaaradaha, hase yeeshee sida ay qabaan dadka arrimahan aqoonta u leh waxay ahayd in haweenkan ay horey ugu wargaliyaan mas’uulyiinta garoonka, ayna ahayd in ay caddeeyaan tirada lacagta ay wateen iyo sida ay ku heleen.

Sharaxaadaas in ay bixiyaan qudheeda ayaa la aaminsan yahay in mararka qaar ay si guud u keeni karto cabsi la xiriirta in lacagta laga qaato.