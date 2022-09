Donald Trump oo soo rogaal celiyay, Joe Biden-na ku tilmaamay cadowga Mareykanka

Madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka, Donald Trump, ayaa madaxweynaha haatan dalkaasi ka arrimiya, Joe Biden, waxa uu ku eedeeyay inuu FBI-da u adeegsanayo siyaasiyiinta ay iska soo horjeedaan, waxaana uu ku sifeeyay inuu yahay cadawga Mareykan. Donald Trump, ayaa hadalkiisii ugu horraysay ee uu ka jeediyo meel fagaare ah tan iyo markii hay'adaha Mareykanku galeen gurigiisa ku yaal Florida si ay ula soo wareegaan dikumintiyo sir ah, waxa uu dad isugu soo baxay Pennsylvania u sheegay in xoogga lagu galay gurigiisa ay tahay ku takri-fal awoodeed.

Mr Trump, oo 76 jir ah, ayaa qaybta hore ee khudbadiisa oo socotay ku dhawaad ​​laba saacadood, waxa uu ku dhaleeceeyay baaritaanka FBI-da, balse markii dambe waxa uu ku noqday mawduucyo caan ah oo kala ahaa: sheegashadiisa beenta abuurka ee ah in doorashadii 2020 laga xaday.

Mas'uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in Mr Trump uu si qaldan u qaatay oo u keydiyay dukumiintiyada Aqalka Cad, oo ay ku jiraan qaar sir ah oo la calaamadiyay kuwaas oo gurigiisa Florida ee ku yaalla goobta loo dalxiis tago ee Mar-a-Lago.

Dacwad oogayaasha dowladda Federaalka ayaa hadda sheegaya in laga yaabo in uu hor istaagay baaritaanka lagu hayo dukumentiyada.

Mr Trump ayaa beeniyay inuu wax khalad ah uu sameeyay, wuxuu sheegay in dhammaan dukumeentiyada la caddeeyay isla markaana la geliyay kayd ammaan ah.

FBI-da waxay sheegtay in ka badan 20 sanduuq oo ay ka buuxaan walxo kala duwan laga soo qaaday guriga, oo ay ku jiraan sawirro, dokumentiyo gacanta lagu qoray, macluumaad aan la cayimin oo ku saabsan "Madaxweynaha Faransiiska" iyo cafis ah oo lagu qoray magaca Roger Stone oo ay muddo dheer saaxiib ahaayeen Trump.

Warqadda baaritaanka ah waxay muujineysaa in wakiilada FBI-du ay eegayeen jebinta suurtagalka ah ee Xeerka Basaasnimada, kaas oo ka dhigaya in sharci-darro ay tahay in la keydiyo ama la gudbiyo macluumaadka ammaanka qaranka ee halista ah.