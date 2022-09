Soomaali ahaan: 5 tallaabo oo aad ku dhisi karto kalsoonidaada

Saacad ka hor

Maqaalkan waxaan ugu talagalay in aad wax ka ogaato kalsoonida. Waxaa kale oo aan ugu talagalay in uu kuu hoga tusaaleeyo sida aad u noqon karto qof kalsooni leh. Si qunyar oo deggan u akhri maqaalkan kaddibna tijaabi tabaha ku jira si aad u dhisto kalsooni heer sarreysa.

Dadka kalsoonida leh waxay leeyihiin sifooyin ka sooca dadka kale oo lagu garan karo. Sifooyinkaas waxaa ka mid ah: Waa dad xagga wanaagsan wax ka eega oo yididiilo badan. Waxay leeyihiin ku-dhac ay ugu badheedhaan khataraha laga yaabo in ay dadka kale ka maagaan. Waxay sameeyaan waxay aaminsan yihiin inay sax tahay, xitaa haddii ay tahay mid aan la jeclayn oo dadka kale ay ku raacsan yihiin. Haddii wax wanaagsan laga sheego si sharaf leh ayay u qaataan iyaga oo aaminsan in ay u qalmaan. Way u fududdahay qirashada qaladkoodu marka ay gafaan. Sidoo kalena casharro ayay ka bartaan qaladaadkooga. Waa dad xagga wanaagsan wax ka eega oo yididiilo badan.

Si fudud ayay kalsoonidaadu u dhiman kartaa haddii aad aaminsan tahay in aanad waxba gaadhi karin. Marka inaad is-xasuusisid waxyaabaha aad gaadhay waxay naftaada dareensiiyaan, caddeyna u yihiin in aad leedahay awood iyo karti kuu suuragelinaysa inaad gaadhid waxyaabaha aad ku hammido. Waxa kale oo ay sii kordhisaa kalsoonidaada iyo iimaanka aad ku qabto karaankaaga.

Waxaa jira isla-hadal-nafeed oo dabiici ah. Isla-hadalkaas waa jiheeye gudahaaga ku rakiban oo kuu saamaxa in aad dhowr dhinac ka aragto arrimaha aad kala kulanto noloshaada. Isla-hadalkaas waxa uu noqdaa mid togan ama mid taban. Waxa ayna ku xidhan tahay hadba sida aad u laylido. Haddaba way adag tahay in aad kalsooni dareentid haddii aad leedahay isla-hadal-nafeed taban oo kuu sheegaya in aadan wanaagsanayn. Waxyaabaha kalsoonida dhisa waxaa ka mid ah dhisidda isla-hadal-nafeed togan. Naftaada ula dhaqan sida saaxiibkaaga ugu fiican oo isku kalsoonow.