15 saacadood ayay diyaarad la socdeen meelna ma tagin

‘Cidlo looga dhaqaaqay’

Gittins wuxuu tagay garoonka Gatwick subixii Isniinta, saacaddu markii ay ahayd 3:40am si uu isugu diiwaangeliyo safarka dhanka hawada ah. Duullimaadkooda wuxuu dib u dhacay qiyaastii saacad. Markii ay baxayeen wuxuu kabtanka u sheegay rakaabka diyaaradda in ay dabeylo xooggan ka jiraan Madeira, hase ahaatee uu rajeynayo in ay ka gudbi doonaan.

Wuxuu tilmaamay in diyaaraddu ay ballan-qaadyo kala duwan u sameysay intii ay hawada ku jireen, sida in ay xaaladdu caadi ku soo noqoneyso oo ay caga-dhigan doonto garoonka diyaaradaha Tenerife. Mar waxaa lagu wargeliyay in loo weecan doono dhanka UK. Diyaarad kale in lagu wareejin doono, raashin iyo sahay kalena ay heli doonaan ayuu xusay inay ku jiraan ballamada loo sheegay ee beenoobay.