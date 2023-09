Sababta kooxdan Koonfur Afrikaanka ahi u neceb yihiin Soomaalida iyo ajaaniibta kale

Way adag tahay in la fahmo heerka nacaybku gaarsiisan yahay ilaa Dimakatso Makoena ay la soo baxdo taleefankeeda si ay u muujiso sawirka wiilkeeda. Isaga oo rafaadsan oo aad u dhafoor liita, ayay haddana nabarro gubasho ah ku faafeen jidhkiisa, gacmihiisa iyo wejigiisa.

Hadallada nacaybka ah ee ay adeegsadaan qaar ka mid ah saraakiisha dawladda, siyaasiyiinta iyo kooxaha ka soo horjeeda soogalootiga ayaa gacan ka geystay in la sii huriyo khuraafaadka ah in dalka ay buux dhaafiyeen muhaajiriin. Sahanka habdhaqanka bulshada ee Koonfur Afrika ee 2021 ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad kala bar dadka Koonfur Afrika ay aaminsan yihiin in ay jiraan inta u dhaxaysa 17 iyo 40 milyan oo soo galooti ah oo dalka ku sugan.