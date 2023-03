Booliska Pakistan oo gaaray guriga Cimraan Khaan si ay u soo xiraan

56 Daqiiqadood ka hor

Waxa uu yirii "Booliska waxa ay u yimaadeen in ay xabsiga i geeyaan "waxa ay u malaynayaan in hadii Cimraan Khaan la xiro in bulshada ay iska seexan doonto, adiga iska sii wad in fikrad khaldan aad ka qaadato bulshada".