Mareykanka oo ku dhagan Guterres kaddib markii la helay dukumiintiyo sir ah

58 Daqiiqadood ka hor

Sida ay tibaaxayaan qoraallo kale oo sir ah oo lagu baahiyey internet-ka, dawladda Maraykanka ayaa rumaysan in xog-hayaga guud ee Qaramada Midoobay aaminsan yahay inuu ilaaliyo danaha Ruushka.

Dhukumentiyadan ayaa muujinaya in xuuraanka Washington mudaba daba taagnaa Antonio Guterres, saraakiil qaramada midoobay ka tirsan ayaa sheegay inay qaadan waa ku noqotay in Guterres u dabacsan yahay Moscow.

Dukumiintiga ayaa soo jeedinaya in Mr Guterres uu aad u jeclaa in uu ilaaliyo heshiiska oo uu diyaar u ahaa in uu waafajiyo danaha Ruushka.