Wax ka ogow ciyaartoyda Faransiiska ugu waaweyn ee ka soo jeeda qoysas qaxooti ahaa

44 Daqiiqadood ka hor

Waa in aad is waydiisaa sida koox aan waligood ku guulaysan koobka adduunka ka hor 1998 ay ugu suurta gashay in ay u soo baxaan afar fiinaal oo koobka aduunka ah oo ay ku guulaysteen laba koob adduun muddo 24 sano ku dhow. Jawaabta su'aashan waxay ku jirtaa taariikhda xulka Faransiiska iyo isbaddalka ku yimid qarnigii 20aad.