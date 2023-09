Yaa ka dambeeyay in muwaadinkan Soomaaliyeed laga soo "tarxiilo" Zambia?

Saacad ka hor

“Shalay anigoo jooga goobteyda shaqada ayaa waxaa ii yimid ciidanka socdaalka ee dalka Zambia, si degdeg ah oo aan xushmad laheyn ayay ii qabteen. Wax dhibaato ah iima geysan laakiin way i qabteen ilaa iyo xalay oo dhanna way iska key daba wareejinayeen, gurigeygii way baarteen. Hadal badan kadib waxaan hadda ka sii ambabaxayaa garoonka Addis Ababa” ayuu yiri Guutaale.

Mar aan wax ka weydiinay inay jiraan in waxa ku dhacay ay jirto cid uu ku tuhmayo ayuu ka gaabsaday inuu tafaasiil naga siiyo sidoo kalena uu sheegay in aysanna jirin cid uu dambi saarayo.

Safiirka Soomaaliya u fadhisa Zambia oo an iskudaynay in aan arrintan wax ka weydiinno ayaysan noo suuro galin.

Mar aan Guutaale weydiinnay in uu doonayo in uu dalka Zambia dib ugu laabto iyo in kale ayuu BBC u sheegay in uu haatan ka jawaabi karin su'aashaas.