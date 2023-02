Ku dhawaad 4 saac oo la baarayey guriga madaxweynaha Maraykanka maxaa laga helay?

35 Daqiiqadood ka hor

Mr Biden waxa uu sheegay in kooxdiisu ay samaysay “waxa ay ahayd in ay sameeyaan” iyaga oo si degdeg ah ugu wargaliyay saraakiisha, iyo in ay si buuxda ula shaqaynayaan baaritaanka.

Tallaabada FBI-da ayaa muujin karta diyaar garowga iyo sida ay kooxda Biden u filayeen dib u eegista dukumeentiyada ku kaydsan hoygiisa gaarka ah. Inta badan, qareenada Biden waxay samaynayeen dib u eegis iyaga u gaar ah oo ka dhacaysay guryaha gaarka ah ee madaxweynaha iyada oo aan baarayaasha dawladdu qooraansanayn. In kasta oo ay ka heleen waxyaabo sir ah guriga madaxweynaha ee Wilmington, waxay sheegeen in aan dukumentiyadan laga helin guriga xeebta ee madaxweynaha.

Ugu yaraan, baaritaanka ayaa gacan ka geysan doona in la damiyo qaar ka mid ah walaaca ay muujiyeen Jamhuuriga ee ah in dowladdu ay Mr Biden ku hayso baaritaan iyo tuhun ka hooseeya kii Donald Trump lagu sameeyay, oo ay FBI-du baartay hantidiisa Mar-a-Lago bishii Ogosto ee sannadkii hore. Markii ugu horeysay ee qareenada Mr Biden ay shaaca ka qaadeen inay ka heleen alaabo sir ah gurigiisa iyo xafiiskiisa gaarka ah, madaxweynihii hore, afhayeenka aqalka Kevin McCarthy iyo mucaarid kale waxay si cad ula yaabeen sababta madaxweynaha hadda jira aanay sidoo kale u bartilmaameedsanin baarayaasha dowladdu.

Hadda, si kastaba ha ahaatee, difaacayaasha Mr Biden ayaa tilmaamaya in guryo badan oo Biden leeyahay la baaray, balse ma jirto wax muujinaya in FBI-du ay baaritaan ku sameysay guryaha Mr Trump ee New Jersey iyo New York.