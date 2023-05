Faysal Cali Waraabe oo ku hanjabay inuu Muqdisho ka degayo

Ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya in wada hadalladii Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Iskeed ugu Dhawaaqday Madaxbannaanida ee Somaliland ay dib u bilaabanayaan ayuu guddoomoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Faysal Cali Waraabe sheegay in xukuumadda hadda jirta ee Somaliland aanay xaq u lahayn in ay wada hadal la gasho cidna.