Raysal wasaarihii hore ee UK oo sheegay in uu Putin u hanjabay

Saacad ka hor

Johnson wuxuu xusay in weedhan uu Putun adeegsaday ka dib markii uu kaga digay inta lagu guda jiro wicitaan telefoon oo "aad u dheer" kaas oo isaga iyo Putin dhex mnaray bishii Febraayo 2022 in dagaalku noqon doono "musiibo ballaaran".

Waxa uu sidoo kale isku dayay in uu ka hor joogsado Putin tillaabo militari isagoo u sheegay in Ukraine aysan ku biiri doonin NATO "mustaqbalka dhow".

"Laakiin waxaan u maleynayaa in qaabkiisa dabacsan, is lurid la’aantiisa, uu uga jawaabayay isku dayga aan ku doonayey inaan ku qanciyo inuu gorgortan galo."

Suurtagal ma aha in la ogaado in hanjabaadda Putin ay dhab tahay.

Dukumentiga BBC-da ayaa qeexaya sida Wallace uga baxay shirka isagoo loo dammaanad qaaday in Ruushku aanu ku soo duuli doonin Ukraine, balse labada dhinacba waxay ogaayeen inay been tahay.

Wallace waxa uu ku tilmaamay " cagajugleyn ama awood muujin" wuxuuna sheegay in ay ka dhignayd sida: "Been ayaan kuu sheegayaa, waad ogtahay inaan been sheegayo, waana ogahay inaad ogtahay inaan been sheegayo, hase ahaatee been baan kuu sheegayaa."