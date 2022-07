Amiir ka tirsan boqortooyada UK oo qoyska Usaama Bin Ladin lacag badan ka qaatay

16 Daqiiqadood ka hor

Clarence House ayaa sheegay in ay PWCF u xaqiijisay in "ku dadaaleen inay si sax ah u isticmaalaan" go'aanka ay lacagta ku aqbaleenna ay lahaayeen wakiillada.

"Isku day kasta oo lagu tilmaami karo lacagtaas in si kale loo isticmaalay waa been," ayuu BBC U sheegay Clarence House.

Clarence House ayaa sidoo kale sheegtay in ay su’aal geliyeen dhowr qodob oo lagu sheegay maqaalka wargeyska.

Bin Ladin waxa iska fogeeyay qoyskiisu sannadkii 1994-kii, mana jirto wax soo cadeyn ah oo muujinaya in walaalihiis ay xiriir la lahaayeen dhaqdhaqaaqii walaalkood.

Si kastaba ha ahaatee, Sir Ian Cheshire, oo ah guddoomiyaha hay’adda PWCF, ayaa u sheegay wargeyska in deeqda ay sannadkii 2013 -kii "si taxadar leh u tixgeliyeen" shantii wakiil ee wakhtigaas.

"Go'aanka aqbalaadda deeqda waxaa si buuxda u qaatay wakiillada, isku day kasta oo lagu soo jeedinayo in ay arrinta si u dhacday waa marin habaabin oo aan sax ahayn."

Xigashada Sawirka, CNN VIA GETTY IMAGES

Osama Bin Laden ayaa ahaa ninka ugu sarreeya liiska "aadka loo doondoonayay" ee Mareykanka. Waxaa la rumeysan yahay inuu amray weerarradii New York iyo Washington ee 11-kii Sebtembar 2001 - oo ay ku dhinteen ku dhawaad ​​3,000 oo qof - oo ay ku jiraan 67 British ah. Waxaa dilay ciidamada Mareykanka sanadkii 2011-kii.

Ilo ka tirsan hay’adda PWCF ayaa BBC u sheegay in "in kasta oo magaca [Bin Laden] uu leeyahay taariikh aan farxad lahayn, waa in aan lagu la takoorin qoyska intiisa kale."