Askarigii wiilka Carabka ah ku dilay Faransiiska oo dhaqaale ka badan kan qoyska dhiban helay

16 Daqiiqadood ka hor

Rabshadaha Faransiiska waxaa sii huriyay takoor joogto ah

Sidee cunsurinimada iyo Islaam Naceybka ugu lug leeyihiin carada dadka?

Bilowgii bishii hore, Edouard Philippe oo wasiir soo noqday ayaa wareysi uu bixiyay ku baaqay in dib u habeyn lagu sameeyo socdaalka dalka isagoo sheegay in dadka Faransiiska aysan u arag jiilalka awoowayaashoodu ay dalka yimaadeen inay Faransiis yihiin sababtuna waxay tahay “isdhexgalka” iyo “tacliinta”- waana in aragtidaan la dhageystaa. Wuxuu sidoo kale sheegay Mr. Philippe in dhibaato kale ay dadka Faransiiska ku qabaan soogalootiga ay tahay Islaamka.