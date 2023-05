Puntland miyay ka go'eysaa Soomaaliya?

32 Daqiiqadood ka hor

Madaxweyne Saciid Cabdullahai Deni oo maanta ka hadlayay magaalada Garoowe ayaa sidoo kale sheegay in haddii la rabo in xal la gaaro in dhamaan dhinacaydu Soomaalida ay isku yimaadaan oo si dhab ah loo wadahadlo isagoo soo dhaweyay hadal uu dhawaan sheegay mar uu waraysi siinayay Laantan Af-Soomaaliga ee BBC-da safiirka mudda xileedkiisu sii dhamaanyo ee Mareykanka u fadhiya Soomaalia Larry Andure kaasi oo ahaa in arrimaha taagan si wada jir ah loo wajaho Somaliland ay qayb ka noqoto.