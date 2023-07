Isbarbardhigga awoodda milatari ee Itoobiya, Soomaaliya, Eritrea, Suudan iyo Djibouti

54 Daqiiqadood ka hor

Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa daaha ka qaaday in dhammaan xulashooyinka, oo ay ku jiraan gorgortanka, "wax kala badelasho," iyo xitaa isticmaalka xoogga, ay miiska saaran yihiin si ay Itoobiya u hesho dekad, oo aad u muhiim ugu ah istiraatijiyadda Itoobiya.

Talaabada ku wajahan helitaanka deked ay Itoobiya u madax bannaan tahay waxay ujeedadeedu tahay in la dhimo ku tiirsanaanta Itoobiya ee marinnada ganacsiga dibadda.

Si loo meel mariyo aragtidaas, dawladda Itoobiya waxay horeba u bilowday wada-xaajoodyo ay la yeelanayso deriska dekadaha leh, kuwaas oo kala ah Ereteriya, Jabuuti, iyo Somaliland, iyada oo rajaynaysa in ay hesho dariiq ay u marto dekad u madaxbanaan Itoobiya.

Haddaba su'aashu waxay tahay maadaama uu Raysalwasaare Abiy sheegay in xitaa xoog ay wax ku raadinayaan haddii laga fursan waayo, yey yihiin dalalka u nugul in xoog looga qaato bad ama dekad?

Itoobiya waxaa xad la leh lix dal oo shan ka mid ah ay leeyihiin bad iyo dekado, waxaa ka mid ah dalalkan Eritrea oo ay Itoobiya dagaalamayeen tan iyo 1998-kii, balse laga yaabo in aan xoog lagu dayin maadaama in danna wada dagaalamayeen haddana uu ka dhex jiro heshiis nabadeed maadaama ay Itoobiya go'aansatay in ay soo afjarto dagaalka sannadkii 2018.