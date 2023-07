Toddobo tab oo aad miisaankaaga ku xakamayn karto ka dib marka aad iska dhinto

In ruuxa iska dhimo miisaan waa caqabad weyn oo heysata bani’aadamka. Laakiin sida qof kasta oo ay horey ugu suura gashay inuu miisaan dhimo uu ogyahay, caqabadda dhabta ah waa in la iska ilaaliyo miisaankii aad dhintey, inuu dib ugu soo biiro culeyskaada.

Tani waa run iyadoon loo eegin habka aad raacdo, si aad miisaanka u dhinto. Tusaale ahaan, daraasaduhu waxay muujinayaan in dadka qaata cuntooyinka kaloori yar (inta u dhaxaysa 800 iyo 1,200 kalori maalintii) uu dib u koro inta u dhaxaysa 26% iyo 121% miisaanka lumay shan sano kadib cunitaankooda cuntooyinkan noocyadaas ah.

Marka labaad, inta badan way adag tahay in la ilaaliyo isbeddelka hab-nololeedka ee aan samayno, si aan miisaanka u luminno, gaar ahaan haddii isbeddelladani yihiin kuwo aan macquul ahayn, oo ay adag tahay in la ilaaliyo muddada dheer (sida cuntooyinka kalooriyada yar, ama ka takhalusidda dhammaan nooc cuntooyin gaar ah).