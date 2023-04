Maxaan ka ognahay baadariga dadka gaajada ku dilay ee Kenya?

Saacad ka hor

Hoggaamiyaha koox diimeedka Kiristanka ee dalka Kenya, ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda la soo taago maxkamad, iyadoo ay weli socoto soo saarista meydadka laga helay xabaal wadareedyo ku yaalla halka ay ku yaallaan xarumihii cibaadada ee isagu maamuli jiray. Ugu yaraan 90 qof, ayaa illaa iyo haatan la helay meydadkooda.

Laakiin BBC-da, ayaa daaha ka rogtay boqollaal khudbadihiisa ah, oo weli laga heli karo internetka, kuwaasoo qaarkood ay u muuqdaan in la duubay taariikhdaa uu sheegay kaddib.

'Yeysan cidna soo laaban'

'Carruurtu waxay la ooyayaan gaajo darteed, ha dhintaan'

Xubnihii hore ee kaniisadda, ayaa ku andacoodey in lagu qasbay inay soomaan, taasoo qayb ka ah u hoggaansanaanta waxyaabaha uu baray baadari Mackenzie.

"Waxaa jira dad aan xitaa rabin in wax loogga sheego waxyaabaha [ku saabsan] Ciise. Waxay yiraahdeen carruurtoodu way ooyaan, sababtoo ah way gaajaysan yihiin, ha dhintaan. Ma dhib baa halkaas ka jira?"