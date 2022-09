Putin iyo madaxweynaha Shiinaha oo ka wada hadlaya dagaalka Ukraine

33 Daqiiqadood ka hor

Labada madaxweyne ayaa ku kulmi doona waddanka Uzbekistan, kulan-madaxeed lagu muujin doono "in la helay isbeddel" ka dhan ah Reer Galbeedka, ayuu yiri Kremlin-ka.

Wuxuu raadinayaa in markii saddexaad xilka loo soo doorto, halka xiriirka Putin iyo Reer Galbeedka uu sii xumaaday wixii ka dambeeyayduullaanka uu ku qaaday Ukraine.

Waxa uu sheegay in shir-madaxeedka ka dhacaya Kazakhstan uu yahay "mid gebi ahaanba kasoo horjeeda in isbeddel siyaasadeed la sameeyo".

Kaddib kulankii Febaraayo, labada hoggaamiye ayaa soo saaray bayaan wadajir ah oo ay ku sheegeen in iskaashiga labada uu yahay mid xooggan.

Maalmo kaddib markii uu Ruushku galay Ukraine - Shiinuha ma uusan cambaareyn tallaabadaas, kamana uusan hadlin in uu taageerayo Ruushka iyo in kale.

Xukuumadda Beijing, waxay sheegtay in labada dhinacba ay eedda leeyihiin. Shiinaha wax cunaqabateyn ah kuma uusan soo rogin Ruushka, waxaana sii xoogeysanayay xiriirka ganacsi ee ka dhexeeyo labada dal.

Shiinaha wuxuu sidoo kale garwaaqsaday heerka uu taagan yahay xiriirka uu la leeyahay Reer Galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka bilihii la soo dhaafay, kaddib xiisadda ka dhalatay Taiwan. Shiinaha ayaa ku andacoonaya in jasiiraddaas ay ka tirsan tahay dhulkiisa.

Dadka la socda arrimaha Shiinaha ayaa sheegay in go'aanka Xi uu uga safrayo Shiinaha in ka badan labo sano kaddib, uu u muuqdo in caqabado waaweyn ay kasoo wajaheen gudaha dalkiisa - gaar ahaan xayiraadaha curyaamiyay dhaqaalaha.