Maxay tahay sababta tahriibayaal badan ay u doortaan in ay magangalyo waydiistaan Canada?

40 Daqiiqadood ka hor

Qaar ka mid ah dadka soogalootiga ah ayaa u socdaalay Canada iyagoo aaminsan in Canada ay uga dabacsan tahay soogalootiga marka loo eego Maraykanka.Laakiin Canada ma maareyn kartaa tiradan soo-galootiga ah ee sii kordhaysa?

Waddada weyn ee Wrexham waa mid aad u deggan waxaana ka dhaca qabow daran xilliyada qaboobaha. Maalin kasta, 150 muhaajiriin ah ayaa halkan la keenaa, kuwaas oo doonaya inay cagaha soo dhigaan ciidda Canada. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa safarkooda ka soo bilaabay Brazil ka dibna waxay gaareen New York.

Waddada Roxam maaha meel xuduud rasmi ah. Ma jiraan wakiillo xuduudeed halkaan ka jira. Kaliya halkaan waxaa ka jira askar xirta dadka xuduudaha ka soo gudba ee doonaya in ay Canada galaan.

Sannadkii hore, tiro badan oo soo galooti ah ayaa jidkan ku soo galay Canada. Soo-galootiga ayaa Canada ugu qulqulaya sababao la xiriira in Canada ay u dabacsantahay dadka magangalyo doonka ah ee ay saameeyeen dagaallada iyo colaadaha dalalkooda ka jira.

Dadka qaar ayaa aaminsan in Canada Sumcadda ay ku dhex leedahay dadka soo galootiga ah ay sabab u tahay cabsida maamulkii Trump ay ka qabeen ay ku saabsaneed musaafurinta dadka tahriibka ku gala dalkiisa xilligii uu madaxweynaha ahaa. Ra’iisul Wasaare Justin Trudeau, ayaa sheegay in Canada ay soo dhoweyneyso kuwa ka soo cararaya cadaadiska, argagixisada iyo dagaallada.

Dowladda Federaalku waxay dhanka kale ka digtay in tagitanaka Canada aanu ahayn dammaanad la siinayo qofka in uu halkaa joogayo waligii.

Waddada caanka ah ee ay inta badan adeegsadaan tahriibayaashu ayaa horey loo xiray xilligii cudurka faafa ee Covid, laakiin tallaabooyinkaasi meesha kama saarin in wali dadku adeegsadaan.

Qaar ka mid ah muhaajiriinta oo BBC-da kula hadlay Quebec oo ka tirsan dalka Canada ayaa sheegay in aysan u arkin Mareykanka dal ku wanaagsan magangalyada, halkaas oo codsiyada magangalyada ay qaataan sanado si go'aan looga gaaro, waxayna dareemayaan in imaatinkooda aan laga jecleyn Mareykanka.

Joshua (ma ahan magaciisa dhabta ah) wuxuu yimid Montreal bishii December wuxuuna ku nool yahay guri kiro ah, waxayna sugayaan isaga iyo magangalyo doon kale in kiisaskooda la dhageysto isla markaana wax loo qabto.

Qulqulka qaxootiga waxaa ka dambeeya heshiis 20 sano ka hor dhacay oo lala galay Mareykanka kaas oo lagu magacaabo Safe Third Country Agreement, kaas oo dhigaya in muhaajiriintu ay magangelyo ka codsadaan waddamada nabdoon.

Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa diiday baaqyo lagu xirayo waddada Roxam oo uga imaanayay Mareykanka, wuxuuna sheegay in Mareykanka uu leeyahay kumanaan kilo mitir oo xuduud ah. Waxa uu sheegay in xiritaanka isgoyska ay noqon doonto mid aan waxba tarayn oo dadka tahriibayaasha ah ay isku dayi doonaan in ay gaaraan dhulka Canada iyaga oo sii maraya wadooyin khatar ah.