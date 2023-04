Atoore 30 lafood ka jabay si uu u badbaadiyo wiil uu adeer yahay

Renner waxa uu ka jabiyay in ka badan 30 lafood markii uu isku dayay in uu joojiyo gaariga si uu uga hortago inuu dul maro wiil uu adeer u yahay. Shilka ayaa dhacay maalintii koobaad ee sannadkan 2023.

Wareysiga, oo ay ka qaadday weriyaha warbaahinta ABC Diane Sawyer ayuu Renner ku sheegay in isaga iyo wiil uu adeer u yahay oo la yirahdo Alex, oo 27 jir ah, ay isku dayayeen in ay gaariga qoyska ka soo saaraan barafka.

Waxa uu intaa ku daray in markii uu Baabuurka Xamuulku bilaabay in uu Barafka ku taraaraxo uu Lugtiisa u saaray Banaanka Baabuurka si uu u hubiyo in Alex uu Waddada taagan yahay iyo in kale,isaga oo aan si toos ah u xakameyn bareega, ka dibna uu ka dhacay gaariga.