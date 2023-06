Pep Guardiola: Wax ka ogow nolosha maamulaha ad adag ee aan oggolaan guuldarrada

47 Daqiiqadood ka hor

Tababarahani ayaa sheegay in waxa Guardiola gaar ka dhigay ay tahay in uu baadi goobaya heer ah mid aan kala joogsi lahayn, inkasta oo aan loo baahnayn. Kooxdiisu waa ku filan tahay inay gaarto guul si kastaba. Laakiin wali, tababare Guardiola, ayaa ku riixaya kooxdiisa City iney gaarto darajada 100%, oo aanu aqbalayn wax ka hooseeya heerkaas.

'Sannado wanaagsan oo la rajeynayo mustaqbalka soo socda'

Isagoo dib u xusuustay hadalladii kooxda, ka hor ciyaartii kama dambeysta ah ee horyaalka Champions League-ga, ee ay kooxda Barcelona sanadkii 2011-kii kaga badisay kooxda Manchester United. Ciyaar yahanka khadka dhexe ee, Javier Mascherano, ayaa sheegay in sida uu Guardiola u hadlay, ay la mid tahay inuu dib inoo xusuusinayo ciyaar ay halkaas ku ciyaarayeen, isagoo intaa sii raaciyey…

"Wax kasta oo uu yiri way dhici doonaan, waxay u dhaceen sidii uu yiri."

Sida laga soo xigtay marxuum, Johan Cruyff, laga soo bilaabo markii Guardiola uu ka shaqo bilabaay kooxda Barcelona sanadkii 2008-dii, ayaa waxa kaliya ee uu doonayay inuu sameeyo waxay ahayd, "in kubadda cagta uu ka dhigo mid wanagsan, kooxdiisa uu gaarsiiyo heer kale". Tababarihii hore ee kooxda qaranka dalka Argentina, Jorge Sampaoli, ayaa ku tilmaamay “in Guardiola yahay tababaraha ugu maskaxda badan haatan kuwa layliya kooxaha kubadda cagta”.

Bal aan xasuusanno in yar sida kubbadda cagtu ay usoo martay heerar kala duwan, iyo horumarka ay haatan gaartay; waxay ka timaadaa halka uu kasoo bilaabay ciyaaraha ee waddooyinka, ciyaaryahan kasta shaqsiyaddiisa, iyo hal abuurka iyo xirfadda gaarka ah ee ciyaar yahanku lasoo ifbaxo.

Laakiin si tartiib tartiib ah, ayay waxay u noqotaa ciyaarta hannaan wadareed abaabulan. Iyadoo Guardiola uu horay u yiri "Ciyaaryahanku waa kan u qalma ammaanta oo dhan", waxaad dareemeysaa inuu og yahay in ciyaaryahan la'aantu aysan waxba ahayn.

Taasi, ayaa ah waxa kaliya uu rabo in laga jibo keeno. Waagii hore – kooxaha Bayern Munich iyo Barcelona – ayaa markii uu dareemay inaysan xaqiijineyn heerka uu doonayo, wuxuu ka xir xirtay boorsooyinkiisa, si uu koox kale ugu wareego.

'Macalin iskuul aad loo neceb yahay'

Sanadkii 2008-dii, ayaa fikradaha Kubbadda Cagta ee jiray waagaas, waxay ku saabsanaayeen qaab-dhismeed difaac adag oo qaabaysan, kuwaasoo isbeddel degdeg ah marka danba keenaya, oo ah ciyaar weerar celis ah. Guardiola, ayaa waxa uu ahaa hormuudka hal abuurka dhisidda koox loo qaabeeyey in difaac la xirto, iyadoo taa aanan loola jeedin in si toos ah loo galo difaac, balse taa cagsigeeda, oo ah in marka ciyaarta lala wareego, durbadiibana la qaado weerar.