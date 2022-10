Mas’uul Sacuudi ah oo ku gooddiyay in dalkiisa uu ku jihaadi doono Reer Galbeedka

Sacuud al-Shaclaan oo ah hogaamiye beeleed uu awoow u yahay Boqor Cabdulcasiis-kii asaasay Boqortooyada hadda jirta, ayaa ka soo muuqday baraha bulshada, isagoo farriin u diraya “Reer Galbeedka”, waxaana uu sheegay in cid kasta oo khatar galisa jiritaanka Boqortooyada lagu jihadi doono.

Xukuumadda Washington ayaa doonaysa in Sacuudiga iyo dalalka kale ee ka midka ah Opec+ ay sare u qaadaan so saaridda shidaalka, si caalamka uu uga baxo xaaladda ka dhalatay duullaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine.

Arbacadii la soo dhaafay, Aqalka Cad ayaa sheegay in Madaxweyne Biden uu dib u qiimeyn ku sameyn doona xiriirka uu dalkiisa la leeyahay Sacuudi Carabiya, kadib markii uu ururka Opec+ shaaciyay todobaad ka hor inuu dhimayo soo saaridda shidaalka.

John Kirby oo u hadlay Golaha Amniga Qaranka Maraykanka ayaa sheegay in go’aankaas uu gaaray ururka ay ku midaysan yihiin dalalka soo saara shidaalka uu horseeday tallaabada uu qaadayo dalkiisa.

"Madaxweyne Biden waxa uu si cad u sheegay inuu doonayo in dib u eegis lagu sameeyo xiriirka aanu la leenahay Sacuudiga, gaar ahaan marka la eego go’aanka OPEC+,” ayuu Kirby ku yiri waraysi uu siiyay CNN.

Kirby ayaa intaa raaciyay in Madaxweyne Biden uu kala shaqeyn doono Congress-ka dalkiisa sidii wax looga bedali lahaa heshiisyada uu waddankaas haatan la leeyahay Boqortooyada Sacuudiga.

Xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa doonaya in Washington ay hakiso heshiiska iskaashiga amniga ee kala dhexeeya Sacuudiga, isla markaana la joojiyo hubka uu Maraykanka ka iibiyo xukuumadda Riyaadh.

“Ma jiro qaab aad labada dhinacba u wada taageeri karto. Waa in aan la safato dunida inteeda kale ee doonaysa in laga hortago dembiile dagaal oo uu ujeedkiisu yahay inuu tirtiro dal dhan, mise in aad isaga taageerto. Boqortooyada Sacuudi Carabiya oo eeganaysa dano dhaqaale ayaa qaadatay go’aanka dambe,” ayuu yiri Senatar Menendez.