Sidee booliska Uganda u fashiliyeen qaraxii lala doonayey Kampala

Xigashada Sawirka, AFP

59 Daqiiqadood ka hor

Ibrahim Kintu oo 28 sano jir ah ayay boolisku Uganda xabsiga u taxaabeen isaga oo looga shakisan yahay in uu rabay in uu isku qarxiyo magaalada Kampala ee caasimada dalkaas, ka dib markii maalinkii Axadda ay khubarada ka hortagga bambooyinka ay heleen walxaha qarxa oo la dhigay meel u dhow kaniisad weyn oo magaalada ku taalla.

Subaxnimadii Axadda, ayay boolisku bambkan si taxaddar leh u qarxiyeen.

"Tignoolajiyadayadeena ayaa xaqiijisay in boorsada ay ku jirtay walxo qarxa," ayuu yiri afhayeenka booliiska magaalada Kampala Patrick Onyango.

Sida uu sheegay booliisku, eedeysane Kintu, oo la sheegay inuu doonayay inuu is qarxiyo, ayaa isku dayay in uu qariyo bamka isaga oo soo mariyay budo u eg cunto. Bamka ayuu doonayay in Axaddii uu la beegsado kaniisado ku yaalla caasimadda Uganda. Sidoo kale waxaa la aaminsan yahay in ay jiraan kooxo kale oo ayagana doonayey inay qaraxyo gaystaan.

"Waxay haysteen budo u eg cunto, taas oo marka aad fiiriso, aad u maleyneyso inuu yahay bariis ama mushaali, ka dibna si ay si fudud gudaha ugu geli karaan. Weli waxaan isku dayeynaa inaan raadino SIM-ka ama lafta taleefoonka oo laga yaabo inuu lumay intii lagu jiray xakamaynta qaraxa," ayuu yiri Onyango.

Onyango waxaa uu daaha ka qaaday in "Hay'adaha ammaanku ay ku daba jireen xogo sir ah oo muujinaya in ay jiraan argagixiso weli danaynaya in ay na beegsadaan”

"Waxaan helnay xog ku saabsan in qof argagixiso ah, xili hore la soo diray si uu howlgal u fuliyo,sidoo kale waxaan sirdoonkeena geynay meelo kale oo goobaha cibaadada ah, laakin kan ayaan aad xoogga u saarnay maadaama uu ahaa midka ugu firfircoon, Booliska ayaa daba galay waana la xiray" ayuu mar kale yiri Onyango oo u warramayey wargeyska The Monitor.

Xigashada Sawirka, AFP

Booliiska ayaa sheegay in Kintu uu hadda ka caawinayo mas'uuliyiinta Uganda sidii ay u heli lahaayeen ugu yaraan saddex walxood oo kale oo qaraxyo ah oo ku jira gacanta argagixisada oo u muuqda inay doonayaan in ay ku dhibaateeyaan dadka cibaadeysanaya.

"Waan wareysanay , wuxuuna sheegay inay u soo direen afar (bambaanooyin), wuxuu ku jiraa gacanteena, isagoo wajahaya eedeymo la xiriira argagixisanimo," ayuu yiri sarkaalkaas.

Horraantii Luulyo 2023, UK waxay ka digtay in kooxaha argagixisada lagu tilmaamo ay aad ugu dhow dahay inay isku dayaan inay weeraro ka geystaan Uganda, muhiimna ay tahay in la raacayo la talin ah in aan loo safrin Uganda oo la cusboonaysiiyay.

"Ma ahan wax aan horay u arki jirnay laakiin tani maahan been abuur, bamku wuxuu dumin lahaa kaniisadda oo dhan, haddii maanta habacsanaan jiri laheyd , malaha waan barooran lahayn. Waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka Uganda ku nool inay ka digtoonaadaan," Baadari Kayanja ayaa ku boorriyay dad badan oo Axadii yimid kaniisadiisa.

Weeraradii u dambeeyay ee ka dhacay Uganda waxaa ka mid ah:

Xigashada Sawirka, Screen grab

• 17kii Juunyo 2023, booliska Uganda ayaa ku edeeyay xagjiriinta (Allied Democratic Forces – ADF) weerar ay ku qaadeen iskuul ku yaal Mpondwe, Degmada Kasese, galbeedka Uganda, una dhaw soohdinta DRC. 42 qof ayaa ku dhintay.

• 16kii Nofambar 2021, koox argagixiso lagu sheegay ayaa isticmaalay laba qarax oo ka dhacay bartamaha Kampala iyagoo dilay 4 qof, 33na qof dhaawacay. Labo qarax oo kale ayay boolisku fashiliyeen.

• 25kii Oktoobar 2021, Qarax ayaa ka dhacay mid ka mid ah waddooyinka Kampala ilaa Masaka ee u dhaw Mpigi , waxaana ku dhintay ilaa hal qof.

• 23-kii Oktoobar 2021, waxaa dhacay weerar loo adeegsaday walxaha qarxa oo ka dhacay maqaayad ku taal Kamamboga, oo ku taal duleedka waqooyi bari ee Kampala halkaas oo uu ku dhintay hal qof tiro kalena ku dhaawacmeen.

“Waxaa jirta khatarro sare oo weeraro argagixiso oo caalami ah oo saameeya danaha UK iyo muwaadiniinta Ingiriiska, oo ay ku jiraan kooxaha iyo shakhsiyaadka u arka muwaadiniinta UK iyo Ingiriiska bartilmaameedyo. Waa inaad mar walba feejignaataan” ayaa lagu qoray barta ay UK ku leedahay internetka.

Sanadkii 2010-kii waxaa Kampala ka dhacay weeraro bambaano oo lagu qaaday goobihii lagu daawanayay finalka Koobka Adduunka oo ay ku dhinteen in ka badan 70 qof, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen.

Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarradaas oo lala xiriiriyay joogitaanka ciidamada Uganda ee Soomaaliya ee qeybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta,waxayna ku hanjabtay weeraro kale oo gobolka ka dhaca.