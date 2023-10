Sida uu u dhacay dagaalkii askarta Mareykanka saska ku riday, tuhunka AlQaeda iyo kaalinta culumada

Maalintaas waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay dagaal reebay taariikh lama illoobaan ah oo keenay dhimasho iyo dhaawac fara badan iyo burbur kadib markii ay ciidamada mareykanka ee leh tababarka ugu fiican ee oo loo yaqaan Rangers iyo Delta Force ay kusoo qaadeen guri ku dhow isgoyska Hawlwadaag iyagoo doonaya iney sameeyaan hawlgal kooban oo lagu soo qabanayo rag sarsare oo ka tirsanaa la taliyayaasha Jenaraal Caydiid oo uu amar ku bixiyey Jonathan Howe, taliyaha ciidanka Qarammada Midoobey ee Soomaaliya jooga (UNOSOM II) in la soo qabto.

Howe wuxuu ahaa jenaraal hawlgab noqday oo ka tirsanaan jirey ciidanka badda Mareykanka oo jagadaas loo magacaabay iyadoo Mareykanka lagu raalligelinayo. Kadibna waxaa qarxay dagaal culus oo aaney mareykanku ku xisaabtamin kaasoo ay u bixiyeen iyagu “ Battle of Mogadishu” ama “Black Hawk Down incident.” Soomaaliduna waxay u taqaan maalintii Rangers-ka ama sagaalkii Bakaaraha. Saacado badan ayuu dagaalkaasi qaatay, duhurnimadii ilaa habeenkii oo dhan ilaa subaxdii dambe waaberigii.

Xigashada Sawirka, U.S Army

Boqolaal ka tirsan ciidanka xulka ah ee Mareykanka gaar ahaan Rangers iyo Delta Forece iyo tobanaan diyaaradaha qummaatiga u kaca ee Black Hawk iyo Cobra iyo gaadiidka dhulka ayay soo geliyeen Mareykanku dagaalkaas. Markii intaas oo leysku daray ay awoodi weysey iney muquuniyaan shacabkii rayidka ahaa ee magaalada Muqdisho ayay Mareykanku si khasab ah dagaalka kusoo geliyeen ciidammo ka socdey dalalka Pakistan iyo Maleysia. Laakiin taasina waxba sooma kordhin, oo dagaalkii wuu sii xoogeystey. Kolkaa ayay madaxdii ciidammada Mareykanku raadiyeen xal nabadeed iyo in la kala gurto meydadka iyo dhaawaca, dagaalkuna intaas ku ekaado maalintaas. Sidaas ayaana dhacday.

Dhinaca Soomaalida lama tiro koobin khasaaraha waayo dagaalka waxaa galay dad rayid ah oo iska difaacayey duulaanka Mareykanka oo taageereyaal u ahaa Janaraal Maxamed Faarax Caydiid, mana jirin dawlad iyo nidaam hoggaamineed oo dagaalka maareeya, dhibaatadana xisaabiya. Boqolaal Soomaali ah ayaa ku dhintay dagaalkaas taariikhda reebay, laakiin taas ma aysan ka murugoonin dhinaca Soomaalidu in badan kol haddii ay guushii heleen, cadowgii soo duuleyna jebiyeen.

Sidoo kale iyagaa raggaasi ka dambeeyey miinooyin dhulka lagu aasay oo lagu qarxiyey ciidammada Mareykanka ee Muqdisho jooga oo lagu diley tobaneeye ka mid ah ciidankaas oo ay ugu dambeysey qarax lala eegtay isla subaxnimadii 3-da Oktoobar 1993-kii gaadhi ciidanka Mareykanku leeyahay (Humvee) oo ay saarnaayeen dhawr askari, taasoo sababtay inuu gaadhigii burburo, uuna ku dhinto turjubaan Soomaali-American ah. Xilligii ay soo galeen ciidamada Mareykanku Soomaaliya ayay culimadaani billaabeen iney is urursadaan oo isu diyaariyaan sidii leyska difaaci lahaa duulaanka Mareykanka markii ay la tashadeen culimadii waaweyneyd ee dalka. Waana halkaas meesha la sheego iney ururka alQaacida ku lug lahaayeen dagaalkii 1993-kii, mase jirin carab ama ajnabi kale oo dagaalkaas ka qaybqaatay.

Mareykanku gaar ahaan ciidammadu way xusaan dagaalkaas sannad kasta, qoraallo iyo filimmo kala duwanna way ka sameeyaan, baroordiiq iyo tiiraanyona way ku xasuustaan maalintaas. Waxa ugu daran ee aysan marnaba illaabin Mareykanku waa askarigii Mareykanka ahaa ee lagu jiidjiidey suuqayada iyo jidadka magaalada Muqdisho oo ay haweenka Soomaaliyeed ku joogjoogsadaan askariga iyo sharaf-dhacii kasoo gaarey Mareykanka dagaalkaas guud ahaan. Taasoo ku khasabtay iney qirtaan jabkooda oo ay ku dhawaaqaan iney ciidammadooda kala baxayaan Soomaaliya iyo iney weliba iska dhaafayaan iney raadiyaan jenaraal Caydiid oo ay ku sheegaan dembiile. Waxaa leysku raacdan yahay inuu halkaas ku burbureen dhammaan qorsheyaashii iyo damacyadii kala duwanaa ay USA ka lahayd Soomaaliya iyo weliba kuwii Qarammada Midoobey iyo xoghayaheedii guud Dr Butrus Qaali.