Faa'iidooyinka ay biyaha Liin- dhanaantu u leeyiihiin Jirkaaga

Waa maxay biyaha liinta?

Biyaha Liin dhanaantu waa casiirka liin dhanaanta oo lagu daray biyo waxaana laga yaabaa in la cabbo iyagoo kulayl ah ama qabow ah, sidookale waxaa mararka qaar lagu darsadaaa malabka, reexaanta ama xawaashka, huruudka iyo basbaaska.

• 18mg Fitamin C

5-ta faa'iido caafimaad ee laga helo biyaha liinta

Haddii aad tahay qof ay ku adag tahay cabidda biyaha, waxaa lagu taliyaa in aad biyo qabow ama kulul oo aad Liin ku darsato aan kaa caawin karto dhibaatadan.

Khubarada cafimaadka ayaa ku talinaya in la cabbo 6-8 koob oo Biyo ah maalintii.

Waa il fitamiin C

Qarniyo badan, liinta ayaa la sheegay in loo isticmaali jiray daawaynta Cudurka scurvy, ooh hadda ah xaalad naadir ah oo oo qofka ku dhici karto marka jirka uu ka yaraado fitamiin C .

Faytamiin C waxaa inta badan la sheegaa in uu taageero habka difaaca jirka.

Mid ka mid ah daraasaddaha ayaa lagu ogaaday in inkasta oo fitamiin C uusan ka hortagin hargabka,laakin wuxuu soo gaabinayaa xiliga qofka uu la xanuunsanaan lahaa hargabka. waxayna kala bar ka dhigi kartaa khatarta hargabka dadka cadaadiska jirkooda saara sida kuwa orod- yahanada ah.

Waxaa laga yaabaa inay taageerto caafimaadka maqaarka

Khubaro ayaa la xiriiriyay fiitamiin C (ama ascorbic acid) iyo flavonoids, oo laga helo midhaha liinta, hagaajinta xaalada maqaarka.

Sidookale faytamiin C waxa la og yahay in uu jidhka ka caawiyo in uu soo saaro kolajka, kaas oo ka qayb qaata hufnaanta maqaarka.